Überholmanöver endet für 19-jährigen Biker tödlich

Tragischer Ausgang eines Verkehrsunfalls am Freitagabend in Wörgl in Tirol: Ein erst 19-jähriger Motorradfahrer verlor sein Leben, nachdem er zu einem fatalen Überholmanöver angesetzt hatte ...
Der 19-Jährige war am Abend auf der B171 bei Wörgl im Bezirk Kufstein unterwegs, als er einen folgenschweren Entschluss fasste. So wollte der junge Biker ein vor ihm fahrendes Auto überholen, das jedoch plötzlich nach links abbog.
Opfer durch die Luft geschleudert
Der Wagen erfasste den jungen Ungar, er wurde beim Zusammenstoß auf die Straße geschleudert und kam einige Meter vom Unfallort entfernt zum Liegen. Der 19-Jährige erlitt so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle starb.
Die 61-jährige Pkw-Lenkerin blieb bei dem Unfall unverletzt, ebenso ihr 65-jähriger Ehemann und dessen 61-jährige Schwester, die mit im Auto saßen.
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