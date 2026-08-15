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Ungewohntes Terrain

Aryna Sabalenkas spezielle US-Open-Vorbereitung

Tennis
15.08.2026 09:35
Aryna Sabalenka weiß sich in Szene zu setzen – nicht nur am Tennisplatz.(Bild: ...
Aryna Sabalenka weiß sich in Szene zu setzen – nicht nur am Tennisplatz.(Bild: Krone-Collage/instagram.com/arynasabalenka)(Bild: Krone-Collage/instagram.com/arynasabalenka, Instagram.com/arynasabalenka)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Kein Tennis-Outfit, kein Schläger, dafür Badeanzug, Stöckelschuhe und ein Basketball-Court – die Tennis-Weltranglisten-Erste Aryna Sabalenka bereitet sich auf spezielle Art und Weise auf die nahenden US Open vor.

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Es handelt sich um ein Fotoshooting für das „Time“-Magazin. Dafür weiß sich Sabalenka in Szene zu setzen. Ja, auch als Model macht die 28-Jährige gute Figur. Und ihre Instagram-Follower haben eine Freude an den daraus resultierenden Postings:

Mäßige Saison
In zwei Wochen starten US Open. Bis dahin sollte Sabalenka in Form kommen. Denn aktuell läuft das Tennisjahr 2026 für wie Belarussin noch nicht nach Plan. Der letzte Titel auf der Tour datiert vom März. Bei den French Open war im Viertelfinale, in Wimbledon im Achtelfinale Endstation. Und zuletzt musste sie in Toronto auch wieder im Achtelfinale die Segel streichen.

Toronto als Spiegelbild der Saison: Für Sabalenka läuft‘s noch nicht so richtig rund.
Toronto als Spiegelbild der Saison: Für Sabalenka läuft‘s noch nicht so richtig rund.(Bild: John E. Sokolowski)

Bei den US Open strebt sie den dritten Titel in Serie an. Das ist aber gleichzeitig eine Bürde. Als Titelverteidiger muss sie alle 2000 Punkte verteidigen. Wenn nicht, droht sie die Nummer-eins-Position in der Weltrangliste zu verlieren.

Elena Rybakina lauert schon ...

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