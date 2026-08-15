Aryna Sabalenkas spezielle US-Open-Vorbereitung

Kein Tennis-Outfit, kein Schläger, dafür Badeanzug, Stöckelschuhe und ein Basketball-Court – die Tennis-Weltranglisten-Erste Aryna Sabalenka bereitet sich auf spezielle Art und Weise auf die nahenden US Open vor.
Es handelt sich um ein Fotoshooting für das „Time“-Magazin. Dafür weiß sich Sabalenka in Szene zu setzen. Ja, auch als Model macht die 28-Jährige gute Figur. Und ihre Instagram-Follower haben eine Freude an den daraus resultierenden Postings:
Mäßige Saison
In zwei Wochen starten US Open. Bis dahin sollte Sabalenka in Form kommen. Denn aktuell läuft das Tennisjahr 2026 für wie Belarussin noch nicht nach Plan. Der letzte Titel auf der Tour datiert vom März. Bei den French Open war im Viertelfinale, in Wimbledon im Achtelfinale Endstation. Und zuletzt musste sie in Toronto auch wieder im Achtelfinale die Segel streichen.
Bei den US Open strebt sie den dritten Titel in Serie an. Das ist aber gleichzeitig eine Bürde. Als Titelverteidiger muss sie alle 2000 Punkte verteidigen. Wenn nicht, droht sie die Nummer-eins-Position in der Weltrangliste zu verlieren.
Elena Rybakina lauert schon ...
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.