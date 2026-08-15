Aryna Sabalenkas spezielle US-Open-Vorbereitung

Mäßige Saison

In zwei Wochen starten US Open. Bis dahin sollte Sabalenka in Form kommen. Denn aktuell läuft das Tennisjahr 2026 für wie Belarussin noch nicht nach Plan. Der letzte Titel auf der Tour datiert vom März. Bei den French Open war im Viertelfinale, in Wimbledon im Achtelfinale Endstation. Und zuletzt musste sie in Toronto auch wieder im Achtelfinale die Segel streichen.