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Musik trifft Schmäh

Monti Beton und Hans Krankl wieder in Innsbruck

Fußball National
15.08.2026 09:55
Thomas Schreiber, Goleador Johann K., Ralph „The Voice“ Schader und Toni Matosic (v. li.)
Thomas Schreiber, Goleador Johann K., Ralph „The Voice“ Schader und Toni Matosic (v. li.)(Bild: Monti Beton)
Porträt von Markus Gassler
Von Markus Gassler

Nach den großen Erfolgen in ganz Österreich gastieren die Wiener Kultband Monti Beton mit Fußballlegende und Sänger Hans Krankl alias Johann K. mit ihrer Weihnachtsshow „Christmas Classics Extravaganza“ erstmals in Westösterreich. 

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Am 5. November wird das Ristorante Garda in Innsbruck zum Schauplatz des vorweihnachtlichen Konzertabends.

Präsentiert wird die Veranstaltung von Ralph „The Voice“ Schader gemeinsam mit dem Hausherrn Josef Nocker und Charity-Mann Christian Kuen.

Musik und Schmäh
Der gesamte Abend steht im Zeichen der ORF-Aktion „Licht ins Dunkel“. Das Publikum erwartet eine Mischung aus Weihnachtsklassikern, Wiener Schmäh und musikalischen Überraschungen. Aufgrund der begrenzten Platzkapazität im Ristorante Garda wird eine frühzeitige Reservierung empfohlen. Für den besonderen Musikabend gibt es VIP-Karten inklusive Getränken und Buffet.

Karten sind telefonisch unter 0664 532 00 37 erhältlich.

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