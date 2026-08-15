Monti Beton und Hans Krankl wieder in Innsbruck

Musik und Schmäh

Der gesamte Abend steht im Zeichen der ORF-Aktion „Licht ins Dunkel“. Das Publikum erwartet eine Mischung aus Weihnachtsklassikern, Wiener Schmäh und musikalischen Überraschungen. Aufgrund der begrenzten Platzkapazität im Ristorante Garda wird eine frühzeitige Reservierung empfohlen. Für den besonderen Musikabend gibt es VIP-Karten inklusive Getränken und Buffet.