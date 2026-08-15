Alfons Haider: Der Tag eines Festspielintendanten

Der Festspielsommer ist nichts für schwache Nerven

In Tabor angekommen, wird eine Kleinigkeit gegessen, dann geht es für den Intendanten dorthin, wo er am liebsten ist: zu den Menschen. Haider mischt sich unter Mitarbeiter und Mitwirkende, schaut nach, wo Hilfe gebraucht wird, plaudert, scherzt. Auch das Publikum begrüßt er persönlich. Erst danach geht es wieder ins Auto und zum nächsten Halt: Mörbisch. Wieder mehr als zwei Stunden Fahrt. Dort wartet bereits das zweite Haus auf seinen Intendanten. Spät am Abend steht Haider auf der Bühne, verabschiedet Ensemble und Publikum.

Zurück in seiner Wiener Wohnung ist er an solchen Tagen gegen halb eins. Und das ist kein Ausnahmeprogramm: Rund 30 solcher Tage kommen in einem Festspielsommer zusammen.