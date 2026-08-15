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Klagenfurter Flughafen

Polterrunde war zu betrunken für Mallorca-Flug

Kärnten
15.08.2026 10:27
Der Flieger konnte nach einer Verspätung abheben.
Der Flieger konnte nach einer Verspätung abheben.(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)
Porträt von Kärntner Krone
Von Kärntner Krone

Zu einer heftigen Auseinandersetzung ist es am Freitag um 22.40 Uhr am Flughafen Klagenfurt gekommen. Eine achtköpfige Polterrunde wollte nach Mallorca fliegen. Doch der Pilot wollte zwei von ihnen nicht mitnehmen. Sie waren viel zu betrunken – die Polizei musste einschreiten.

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Die Polterrunde – es waren acht Personen aus den Bezirken Klagenfurt-Land und Feldkirchen – wollte in der Nacht auf Samstag nach Mallorca fliegen. Doch am Flughafen Klagenfurt kam ihnen der Pilot dazwischen. Zwei aus der Runde waren so stark alkoholisiert, dass er sie nicht auf die spanische Partyinsel mitnehmen wollte.

Polterrunde musste Flugzeug verlassen
Und das ließen sich die beiden nicht gefallen – es kam zu einer heftigen Diskussion. Schließlich musste die Polizei einschreiten. Doch auch die Beamten konnten zu den beiden Männern nur schwer durchdringen. Die zwei Alkoholisierten beschimpften diese und mussten zur Klärung ihrer Identität auf die Polizeiinspektion mitkommen. Und auch der Rest der Gruppe stieg schließlich aus dem Flugzeug wieder aus.

Danach wurde erneut die Polizei gerufen. Weitere vier der Polterrunde waren extrem aggressiv und verletzten auch beim Einschreiten der Beamten einen Polizisten. Ein weiterer von ihnen wurde festgenommen. Der Flieger konnte nach dem Zwischenfall mit einer Verspätung von mehr als einer Stunde abheben.

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