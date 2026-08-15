Polterrunde war zu betrunken für Mallorca-Flug

Polterrunde musste Flugzeug verlassen

Und das ließen sich die beiden nicht gefallen – es kam zu einer heftigen Diskussion. Schließlich musste die Polizei einschreiten. Doch auch die Beamten konnten zu den beiden Männern nur schwer durchdringen. Die zwei Alkoholisierten beschimpften diese und mussten zur Klärung ihrer Identität auf die Polizeiinspektion mitkommen. Und auch der Rest der Gruppe stieg schließlich aus dem Flugzeug wieder aus.

Danach wurde erneut die Polizei gerufen. Weitere vier der Polterrunde waren extrem aggressiv und verletzten auch beim Einschreiten der Beamten einen Polizisten. Ein weiterer von ihnen wurde festgenommen. Der Flieger konnte nach dem Zwischenfall mit einer Verspätung von mehr als einer Stunde abheben.