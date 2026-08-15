Biker übersah Fußgängerin: Sie wurde reanimiert

Noch am Unfallort am Gaumberg in Leonding (Oberösterreich) musste in der Nacht auf Samstag nach einem Zusammenstoß mit einem Motorrad eine Fußgängerin reanimiert werden. Ein junger Biker hatte die Bosnierin (70) mit seiner Maschine erfasst. Sie wurde in eine Wiese geschleudert.
Ein 21-Jähriger aus Traun fuhr mit seinem Motorrad am Freitag gegen 22.05 Uhr im Bereich Gaumberg, Gemeinde Leonding, auf der Welser Straße Richtung Linz. Zur selben Zeit überquerte dort eine 70-jährige Bosnierin aus Traun die B139. Dabei wurde die Fußgängerin mit der rechten Front des Motorrades erfasst und in eine Wiese geschleudert.
Einige Meter über die Fahrbahn geschlittert
Der 21-Jährige stürzte und schlitterte einige Meter die Fahrbahn entlang. Die 70-Jährige musste am Unfallort reanimiert werden und wurde anschließend in das Kepler Uniklinikum eingeliefert. Der 21-Jährige wurde unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung in das Linzer Unfallkrankenhaus gebracht.
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