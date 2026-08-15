Arbeiter findet Millionen-Goldschatz in Kellerwand

Der junge Arbeiter und seine Kollegen wollten ein Abwasserrohr verlegen. „Wir mussten eine bestimmte Tiefe erreichen, um die Rohre zu verlegen“, berichtet der 18-Jährige in der belgischen Fernsehsendung „VTM Nieuws“. Deswegen wurde das Fundament weggesprengt. „Anscheinend gab es dort früher einen Keller, der später zugemauert wurde“, erzählt er. Dabei kam dann auch das Gold zum Vorschein – in der Mauer versteckt.