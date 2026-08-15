30 Grad in der Traun: Große Flüsse heizen sich auf

Was für den Menschen kaum spürbar ist, kann für die Tierwelt unter Wasser den entscheidenden Unterschied machen. „Die höheren Temperaturen sind nicht an sich das Problem. Aber mit jedem Zehntelgrad mehr nimmt der Sauerstoffgehalt im Wasser ab – darunter leiden dann vor allem Salmoniden, also etwa Forellen oder Äschen“, ist Steven Weiss, Biologe an der Uni Graz, in Sorge.