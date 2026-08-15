Lohnrunde: Kühler Blick nach der Sommerhitze?

Aber dieser Knackpunkt wird unweigerlich kommen. Wir erinnern uns: Als die Inflation zu galoppieren begann, gab es zwei Jahre hindurch auch zweistellige Gehaltserhöhungen. Für die Empfänger oft willkommen, für den Wirtschafts-Standort jedoch fatal. Immerhin hat man zuletzt daraus gelernt und begnügte sich im Schnitt mit zwei bis drei Prozent.