Rotes Kreuz Tirol sucht Darsteller für Großübung

Wattens (Umfahrung): Zwischen 6:00 und 11:00 Uhr ist die Innstraße für den Verkehr gesperrt. Eine lokale Umleitung wird eingerichtet. Im Übungsbereich ist mit erhöhtem Einsatzverkehr und kurzfristigen Verzögerungen zu rechnen.

„Wir bedanken uns schon jetzt bei allen“

Spannend daran ist, dass die Tiroler Bevölkerung miteinbezogen wird – denn alles soll so realitätsnah wie nur möglich abgehalten werden! Das Rote Kreuz Tirol sucht daher zahlreiche motivierte Verletztendarsteller und Betroffene für dieses Katastrophenseminar – und zwar zu folgenden Zeiten: