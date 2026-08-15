Rotes Kreuz Tirol sucht Darsteller für Großübung

Am 5. und 6. September trainiert das Rote Kreuz Tirol mit vielen anderen Einsatzkräften den Ernstfall. Dafür werden noch Verletztendarsteller gesucht. Das Mindestalter beträgt 18 Jahre. Jetzt gleich anmelden!
Die Großübung findet im Rahmen des Katastrophenseminars Tirols vom Roten Kreuz statt. Hunderte Sanitäter und Ärzte spielen mit Feuerwehr, Polizei, Bergrettung und Wasserrettung verschiedene Szenarien durch.
Am Samstag spielt sich alles in Mils, Absam, Thaur, Hall in Tirol, Rum und Gnadenwald ab. Die Details:
All jene, die an einer Teilnahme interessiert sind, müssen sich unter folgendem Link anmelden:
Oder ganz einfach mit dem Handy diesen QR-Code scannen:
Die Abschlussübung ist in Wattens
Am Sonntag ist Wattens der Schauplatz der Abschlussübung. Die Details:
„Wir bedanken uns schon jetzt bei allen“
Spannend daran ist, dass die Tiroler Bevölkerung miteinbezogen wird – denn alles soll so realitätsnah wie nur möglich abgehalten werden! Das Rote Kreuz Tirol sucht daher zahlreiche motivierte Verletztendarsteller und Betroffene für dieses Katastrophenseminar – und zwar zu folgenden Zeiten:
Das Mindestalter für die Teilnahme ist 18 Jahre. „Wir bedanken uns jetzt schon bei all jenen, die dabei sein werden. Und bitten zugleich um Verständnis für etwaige Verkehrsbehinderungen und Co.“, sagen die Verantwortlichen des Roten Kreuzes Tirol.
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