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Am 5. und 6. September

Rotes Kreuz Tirol sucht Darsteller für Großübung

Tirol
15.08.2026 09:00
Verletztendarsteller und Betroffene werden für das große Katastrophenseminar 2026 in ...
Verletztendarsteller und Betroffene werden für das große Katastrophenseminar 2026 in Hall/Wattens gesucht.(Bild: Krone-Collage/Rotes Kreuz Tirol)
Porträt von Jasmin Steiner
Von Jasmin Steiner

Am 5. und 6. September trainiert das Rote Kreuz Tirol mit vielen anderen Einsatzkräften den Ernstfall. Dafür werden noch Verletztendarsteller gesucht. Das Mindestalter beträgt 18 Jahre. Jetzt gleich anmelden!

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Die Großübung findet im Rahmen des Katastrophenseminars Tirols vom Roten Kreuz statt. Hunderte Sanitäter und Ärzte spielen mit Feuerwehr, Polizei, Bergrettung und Wasserrettung verschiedene Szenarien durch.

Am Samstag spielt sich alles in Mils, Absam, Thaur, Hall in Tirol, Rum und Gnadenwald ab. Die Details:

  • Mils: Zwischen 17:00 und 22:00 Uhr kann es direkt im Ortsgebiet zu verstärkter Präsenz von Einsatzkräften und erhöhtem Lärmaufkommen kommen.
  • Absam: Am frühen Nachmittag wird es in der Jägerstraße und im Bereich Halltal zu vorübergehenden Verkehrsbehinderungen sowie auch zu Sperren kommen.
  • Thaur: Zwischen 20:45 und 22:15 Uhr kommt es vor allem im Bereich Gemeindestraße, Feldweg und Sportplatzweg zu Straßensperren und verstärkter Präsenz von Einsatzkräften.
  • Hall in Tirol: Dabei kann es im Bereich Obere Lend sowie Guggerinsel/Pigar zu punktuellen Einschränkungen kommen.
  • Rum (Privatklinik Hochrum): Im Bereich des Übungsortes kann es zeitweise zu erhöhtem Einsatzverkehr kommen.
  • Gnadenwald (Wanderparkplatz Walder Alm): Der Wanderparkplatz bleibt an diesem Tag für die Öffentlichkeit gesperrt. Im Umfeld der Übung kann es zeitweise zu erhöhtem Blaulichtaufkommen und kurzfristigen Einschränkungen kommen.
Via Mail oder QR-Code
So gelingt die Anmeldung

All jene, die an einer Teilnahme interessiert sind, müssen sich unter folgendem Link anmelden:

figurant.roteskreuz-innsbruck.at/katseminar 

Oder ganz einfach mit dem Handy diesen QR-Code scannen:

(Bild: Rotes Kreuz Tirol)

Die Abschlussübung ist in Wattens
Am Sonntag ist Wattens der Schauplatz der Abschlussübung. Die Details:

  • Wattens (Umfahrung): Zwischen 6:00 und 11:00 Uhr ist die Innstraße für den Verkehr gesperrt. Eine lokale Umleitung wird eingerichtet. Im Übungsbereich ist mit erhöhtem Einsatzverkehr und kurzfristigen Verzögerungen zu rechnen.

„Wir bedanken uns schon jetzt bei allen“
Spannend daran ist, dass die Tiroler Bevölkerung miteinbezogen wird – denn alles soll so realitätsnah wie nur möglich abgehalten werden! Das Rote Kreuz Tirol sucht daher zahlreiche motivierte Verletztendarsteller und Betroffene für dieses Katastrophenseminar – und zwar zu folgenden Zeiten:

  • Raum Hall in Tirol: von 11:30 bis ca. 16 Uhr
  • Hall und Gnadenwald: von 14.30 bis ca. 19.30 Uhr
  • Wattens: von 6:00 bis 11:00 Uhr.

Das Mindestalter für die Teilnahme ist 18 Jahre. „Wir bedanken uns jetzt schon bei all jenen, die dabei sein werden. Und bitten zugleich um Verständnis für etwaige Verkehrsbehinderungen und Co.“, sagen die Verantwortlichen des Roten Kreuzes Tirol.

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