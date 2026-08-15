BVB-Flop, Lazio-Legende und Europameister hört auf

Bei Lazio Rom eine Legende, bei Borussia Dortmund als Flop verbucht, dazwischen viel herumgekommen, viel gewonnen – und ab sofort Rentner: Der italienische Stürmer Ciro Immobile beendet seine Karriere.
Zuletzt stand der inzwischen 36-Jährige beim französischen Erstligisten Paris FC unter Vertrag. Am Freitagabend verkündete der Klub via Instagram, dass Immobile „immer ein Zuhause“ in Paris haben werde – dass aber seine Karriere vorbei sei. Der an sich noch bis 2027 laufende Vertrag wurde aufgelöst, Immobile wolle ab sofort mehr Zeit mit seiner Familie verbringen.
Missverständnis mit Dortmund
In Italien gilt Immobile als Star. Seine Weltkarriere verlief mitunter aber holprig. Unter Trainer Jürgen Klopp von Borussia Dortmund als potenzieller Lewandowski-Nachfolger geholt, endet das Missverständnis mit Schwarz-Gelb nach nur einem Jahr im Sommer 2015.
Mege-Performance bei Lazio
Via Sevilla und Turin landete Immobile schließlich bei Lazio Rom. Dort wurde er zur Kultfigur. Und zum Top-Torjäger. In 340 Spielen für die Römer ließ es Immobile herausragende 207-mal klingeln. Gleich viermal staubte er die Torjägerkrone in der Serie A ab.
Mit dem italienischen Nationalteam wurde – nicht zuletzt dank eines Sieges im Achtelfinale gegen Österreich – 2021 Europameister.
Nach Lazio ging‘s für Immobile noch weiter zu Besiktas (15 Tore in 30 Spielen), Bologna (0 Tore in sechs Spielen) und eben Paris FC (zwei Tore in zwölf Spielen). Jetzt soll mehr Freizeit her. Gut möglich, dass künftig auf Instagram häufiger Fotos wie dieses auftauchen:
Sei ihm gegönnt.
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