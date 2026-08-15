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Mit 36 ist Schluss

BVB-Flop, Lazio-Legende und Europameister hört auf

Fußball International
15.08.2026 08:34
Eine bewegte Karriere geht zu Ende: Ciro Immobile hört auf.
Eine bewegte Karriere geht zu Ende: Ciro Immobile hört auf.(Bild: Krone-Collage/AFP, AFP/APA/Tiziana FABI, AFP/POOL/FACUNDO ARRIZABALAGA)
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Von krone Sport

Bei Lazio Rom eine Legende, bei Borussia Dortmund als Flop verbucht, dazwischen viel herumgekommen, viel gewonnen – und ab sofort Rentner: Der italienische Stürmer Ciro Immobile beendet seine Karriere.

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Zuletzt stand der inzwischen 36-Jährige beim französischen Erstligisten Paris FC unter Vertrag. Am Freitagabend verkündete der Klub via Instagram, dass Immobile „immer ein Zuhause“ in Paris haben werde – dass aber seine Karriere vorbei sei. Der an sich noch bis 2027 laufende Vertrag wurde aufgelöst, Immobile wolle ab sofort mehr Zeit mit seiner Familie verbringen.

Missverständnis mit Dortmund
In Italien gilt Immobile als Star. Seine Weltkarriere verlief mitunter aber holprig. Unter Trainer Jürgen Klopp von Borussia Dortmund als potenzieller Lewandowski-Nachfolger geholt, endet das Missverständnis mit Schwarz-Gelb nach nur einem Jahr im Sommer 2015.

Jürgen Klopp hielt große Stücke auf Ciro Immobile- eine wirklich erfolgreiche Ehe wurde es mit ...
Jürgen Klopp hielt große Stücke auf Ciro Immobile- eine wirklich erfolgreiche Ehe wurde es mit dem BVB aber nicht.(Bild: AFP)

Mege-Performance bei Lazio
Via Sevilla und Turin landete Immobile schließlich bei Lazio Rom. Dort wurde er zur Kultfigur. Und zum Top-Torjäger. In 340 Spielen für die Römer ließ es Immobile herausragende 207-mal klingeln. Gleich viermal staubte er die Torjägerkrone in der Serie A ab.

Im Lazio-Dress war Immobile viele Jahre lang nicht zu stoppen.
Im Lazio-Dress war Immobile viele Jahre lang nicht zu stoppen.(Bild: AFP/APA/Tiziana FABI)

Mit dem italienischen Nationalteam wurde – nicht zuletzt dank eines Sieges im Achtelfinale gegen Österreich – 2021 Europameister.

12. Juli 2021: Ciro Immobile stemmt den Europameister-Pokal.
12. Juli 2021: Ciro Immobile stemmt den Europameister-Pokal.(Bild: AFP/APA/POOL/FACUNDO ARRIZABALAGA)

Nach Lazio ging‘s für Immobile noch weiter zu Besiktas (15 Tore in 30 Spielen), Bologna (0 Tore in sechs Spielen) und eben Paris FC (zwei Tore in zwölf Spielen). Jetzt soll mehr Freizeit her. Gut möglich, dass künftig auf Instagram häufiger Fotos wie dieses auftauchen:

Sei ihm gegönnt.

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