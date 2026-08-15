BVB-Flop, Lazio-Legende und Europameister hört auf

Zuletzt stand der inzwischen 36-Jährige beim französischen Erstligisten Paris FC unter Vertrag. Am Freitagabend verkündete der Klub via Instagram, dass Immobile „immer ein Zuhause“ in Paris haben werde – dass aber seine Karriere vorbei sei. Der an sich noch bis 2027 laufende Vertrag wurde aufgelöst, Immobile wolle ab sofort mehr Zeit mit seiner Familie verbringen.