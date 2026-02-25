Nächster Sommerreifentest: Sechs mit Empfehlung

Gravierend unterschiedliches Fahrverhalten …

Erhebliche Unterschiede zeigen sich zudem im Fahrverhalten nahe der Haftgrenze. Während die Kandidaten im Trockenen eher verschiedene Charakteristiken an den Tag legen, fordern sie auf Nässe alle mehr oder weniger viel Erfahrung und gute Reflexe vom Fahrer, um den Audi auf Kurs zu halten. Das kann im Ernstfall zum Problem werden: Reagiert ein Reifen beispielsweise unerwartet auf plötzliche Lastwechsel, sind gute Nerven gefragt. Etwa wenn der Fahrer erschrocken Gas wegnimmt oder die Bremse antippt und das Auto an der Hinterachse ausbricht und es schlagartig ins Übersteuern wechselt. Andererseits lässt übertrieben frühes und ausgeprägtes Untersteuern den Wagen stur geradeaus schieben, anstatt die Lenkimpulse des Fahrers umzusetzen. Das fordert zwar weniger Können vom Piloten, birgt aber ein ähnliches Unfallpotenzial.