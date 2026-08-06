Warnung für Luftfahrt
Vulkan Ätna auf Sizilien kurz ausgebrochen
Am Krater des Vulkans Ätna auf Sizilien ist in der Nacht auf Donnerstag ein kurzer Ausbruch registriert worden. Laut dem italienischen Institut für Geophysik und Vulkanologie (INGV) folgte eine Eruption mit einer schwachen Asche-Emission.
Das Zentrum der Aktivität wurde im Bereich des Nordostkraters in einer Höhe von etwa 1600 Metern lokalisiert. Aufgrund des kurzen Ausbruchs wurde die Warnstufe für den Luftverkehr von Gelb auf Orange angehoben. Auswirkungen auf den Betrieb des internationalen Flughafens Catania gab es laut dem INGV aber nicht. Der Ätna ist der höchste und aktivste Vulkan Europas. Er liegt nahe der Stadt Catania und ist ungefähr 3300 Meter hoch. Bekannt ist der Vulkan für häufige kleinere Ausbrüche, Lavafontänen und Aschewolken.
Auch beim Vulkan Stromboli nördlich von Sizilien hat am Donnerstag ein kleiner Lavaüberlauf begonnen. Bisher zeigen die seismischen Messungen und Überwachung der Bodenverformungen keine außergewöhnlichen Veränderungen. Der Stromboli ist ein Vulkan auf der gleichnamigen kleinen Insel im Tyrrhenischen Meer, die zu den Äolischen Inseln gehört. Er zählt ebenfalls zu den dauerhaft aktivsten Vulkanen der Welt. Seine typischen regelmäßigen kleinen Explosionen haben ihm den Beinamen „Leuchtturm des Mittelmeers“ eingebracht, weil die glühende Lava nachts weit sichtbar ist.
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