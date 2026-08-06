Vulkan Ätna auf Sizilien kurz ausgebrochen

Das Zentrum der Aktivität wurde im Bereich des Nordostkraters in einer Höhe von etwa 1600 Metern lokalisiert. Aufgrund des kurzen Ausbruchs wurde die Warnstufe für den Luftverkehr von Gelb auf Orange angehoben. Auswirkungen auf den Betrieb des internationalen Flughafens Catania gab es laut dem INGV aber nicht. Der Ätna ist der höchste und aktivste Vulkan Europas. Er liegt nahe der Stadt Catania und ist ungefähr 3300 Meter hoch. Bekannt ist der Vulkan für häufige kleinere Ausbrüche, Lavafontänen und Aschewolken.