Wien: Lkw rammt beim Abbiegen Motorradfahrerin

Schwere Verletzungen hat eine Motorradfahrerin am Donnerstagmorgen bei einem Unfall in Wien erlitten. Die 48-Jährige wollte bei einer Kreuzung geradeaus fahren, als sie von einem abbiegenden Lkw offenbar übersehen wurde. Es kam zum fatalen Zusammenstoß.
Der 62-jährige Lenker des Lasters war am Morgen gegen 6.30 Uhr auf der Grinzinger Straße in Richtung Grinzinger Allee unterwegs und wollte laut Polizei bei der Kreuzung mit der Heiligenstädter Straße nach links abbiegen. Zur selben Zeit war eine 48 Jahre alte Motorradfahrerin in der Gegenrichtung unterwegs. Sie wollte geradeaus fahren.
Verletzungen an der Hüfte
Der Lkw-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, Schwerfahrzeug und Motorrad kollidierten auf der Kreuzung. Die Frau kam zu Sturz und zog sich dabei Verletzungen an der Hüfte zu, wie Andreas Huber, Sprecher der Wiener Berufsrettung, gegenüber der „Krone“ mitteilte. Sie sei nach der notfallmedizinischen Erstversorgung in den Schockraum eines Spitals gebracht worden.
Auch die Feuerwehr musste in weiterer Folge anrücken, um ausgelaufene Betriebsmittel zu binden und die Fahrbahn zu reinigen.
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