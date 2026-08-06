Wien: Lkw rammt beim Abbiegen Motorradfahrerin

Verletzungen an der Hüfte

Der Lkw-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, Schwerfahrzeug und Motorrad kollidierten auf der Kreuzung. Die Frau kam zu Sturz und zog sich dabei Verletzungen an der Hüfte zu, wie Andreas Huber, Sprecher der Wiener Berufsrettung, gegenüber der „Krone“ mitteilte. Sie sei nach der notfallmedizinischen Erstversorgung in den Schockraum eines Spitals gebracht worden.