Real erhöht Angebot, aber Vinicius löscht alles

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Am Dienstag gab es ein Treffen zwischen den Verantwortlichen beider Parteien. Wie „The Athletic“ vermeldet, sei beim Real-Angebot nachgebessert worden. Details dazu sind nicht bekannt. Es sieht jedoch aktuell nach einer Verlängerung aus, der Brasilianer gilt weiterhin als Schlüsselspieler in der Star-Offensive mit Kylian Mbappe.