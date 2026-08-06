Real erhöht Angebot, aber Vinicius löscht alles

Wie geht’s bei Vinicius Junior weiter? Es herrscht großes Rätselraten um die Zukunft des Brasilianers. Während Real Madrid das Angebot zur Vertragsverlängerung erhöht, löscht der 26-Jährige all seine Postings auf Instagram und heizt somit wiederum die Gerüchte um einen Abgang an.
Verlängert Vinicius Junior bei Real Madrid oder zieht es den brasilianischen Nationalspieler in die Premier League? Nach monatelangen Verhandlungen ohne erkennbaren Durchbruch geht der Vertragspoker in die entscheidende Phase.
Keine Fotos, keine Videos
Am Dienstag gab es ein Treffen zwischen den Verantwortlichen beider Parteien. Wie „The Athletic“ vermeldet, sei beim Real-Angebot nachgebessert worden. Details dazu sind nicht bekannt. Es sieht jedoch aktuell nach einer Verlängerung aus, der Brasilianer gilt weiterhin als Schlüsselspieler in der Star-Offensive mit Kylian Mbappe.
Für Wirbel sorgt jedoch eine Aktion von Vinicius im Netz: Keine Fotos, keine Videos – der Wirbelwind löschte alles auf seinem Instagram-Kanal. Damit heizte er wiederum Abgangsgerüchte an.
Arsenal lauert
Es wird spannend! Entweder Vinicius verlängert sein Arbeitspapier oder Madrid ist bereit, ihn in diesem Sommer abzugeben. Einen ablösefreien Wechsel nach Vertragsende im Sommer 2027 wollen die Spanier unbedingt verhindern. Zuletzt sollen mehrere Klubs aus der englischen Premier League ihr Interesse hinterlegt haben, darunter der FC Arsenal.
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