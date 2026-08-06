Taiwan kämpft gegen Chinas Jagd auf Top-Techniker

Taiwan hat bereits früher ähnliche Razzien bekanntgegeben, unter anderem im März. Der Behörde zufolge tarnen chinesische Unternehmen ihre Identität üblicherweise, indem sie sich als taiwanische oder ausländische Firmen ausgeben, ohne Genehmigung Büros einrichten und Mitarbeiter entsenden, um illegal taiwanische Talente anzuwerben. Das taiwanische Gesetz verbietet chinesische Investitionen in bestimmten Bereichen der Halbleiter-Lieferkette, einschließlich des Chip-Designs, und erschwert es chinesischen Chip-Firmen damit, legal auf der Insel tätig zu sein.