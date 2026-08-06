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Nachfrage steigt

Bank of America zahlt 250 Mio. für Abnehmspritzen

Ausland
06.08.2026 10:40
In den vergangenen Jahren haben die sogenannten GLP-1-Rezeptoragonisten (Ozempic, Wegovy etc.) ...
In den vergangenen Jahren haben die sogenannten GLP-1-Rezeptoragonisten (Ozempic, Wegovy etc.) die Behandlung von Adipositas dramatisch verändert. Ursprünglich waren sie zur Behandlung des Typ-2-Diabetes bestimmt.(Bild: AFP)
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Von krone.at

Die Bank of America gibt inzwischen mehr als 250 Millionen Dollar pro Jahr für sogenannte GLP-1-Medikamente wie Ozempic und Wegovy zur Gewichtsreduktion ihrer Mitarbeiter aus. 

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Die Präparate machen damit bereits rund 13 Prozent der jährlichen Gesundheitsausgaben der Bank aus. Insgesamt beschäftigt das Geldhaus rund 211.000 Menschen. Die Ausgaben steigen seit Jahren an, denn die Bank bietet Mitarbeitern auch Gesundheitscoaching an, damit Veränderungen bei Gewicht und Lebensstil begleitet werden können.

Der Bankchef verwies laut „QZ“ auf mögliche gesundheitliche Vorteile der Medikamente, darunter etwa ein geringeres Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Gleichzeitig räumte er ein, dass manche Mitarbeiter das Unternehmen verlassen, bevor sich mögliche langfristige Einsparungen durch bessere Gesundheit bemerkbar machen.

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