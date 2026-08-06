Bank of America zahlt 250 Mio. für Abnehmspritzen

Die Präparate machen damit bereits rund 13 Prozent der jährlichen Gesundheitsausgaben der Bank aus. Insgesamt beschäftigt das Geldhaus rund 211.000 Menschen. Die Ausgaben steigen seit Jahren an, denn die Bank bietet Mitarbeitern auch Gesundheitscoaching an, damit Veränderungen bei Gewicht und Lebensstil begleitet werden können.