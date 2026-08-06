Suchten Trafik-Einbrecher nun Nachbarlokal heim?

Es ist erstaunlich, wie sich Bilder völlig verschiedener Vorfälle gleichen können. Erst im Jänner musste die „Krone“ über zwei (versuchte bzw. erfolgreiche) Einbrüche in ein und dieselbe Trafik in der Favoritener Sibeliusstraße berichten. Während die Täter zwar ausgeforscht wurden, aber nie in eine Anstalt mussten, taucht schon wieder ein neues Video auf, das erneut zwei Einbrecher durch dieselbe Kameralinse zeigt. Dieses Mal versuchten sie ihr Glück jedoch in der Pizzeria nebenan.