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Hilfe kam zu spät

Wien: 55-Jähriger bei Wohnungsbrand gestorben

Wien
06.08.2026 10:35
(Bild: Christian Krall)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Drama in Wien: In einer ausgebrannten Wohnung wurde ein lebloser 55-Jähriger gefunden. Für ihn kam jede Hilfe zu spät.

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Eine Nachbarin bemerkte am Mittwoch gegen 9.45 Uhr Brandgeruch im Stiegenhaus des Mehrparteienhauses im Wiener Bezirk Liesing und alarmierte die Polizei.

Die Berufsfeuerwehr Wien öffnete die Eingangstür der betroffenen Wohnung. Der Brand war bereits von selbst erloschen. Der 55-jährige Bewohner konnte nur noch leblos aufgefunden werden,

Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte der Brand durch eine Zigarette oder eine brennende Kerze ausgelöst worden sein. 

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