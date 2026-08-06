So stellt sich der Iran die Gebühr für Schiffe vor

Laut Berichten könnten Schiffe künftig auf einer nördlichen Route durch die Meerenge in den Persischen Golf einfahren und auf einer südlichen Route entlang des Omans ausfahren. Es soll sich um eine temporäre Lösung handeln, während der das iranische Militär verlegte Seeminen beseitigt. Das Abkommen mit dem Oman könnte es der iranischen Führung ermöglichen, hohe Gebühren von Schiffen zu fordern, die durch die Straße von Hormuz in den Persischen Golf einlaufen, sagten ein iranischer Insider und zwei Regierungsvertreter. Es geht um fünf bis sieben Prozent des Frachtwerts von Schiffen. Vertreter aus dem Oman sprechen sich hingegen für Gebühren von etwa drei Prozent aus.