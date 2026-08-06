Jamie Olivers älteste Tochter Poppy wird heiraten

Der Student von nebenan

Besonders rührend: Jools erinnerte sich daran, wie sie Poppy einst in ihre zweite Studentenwohnung brachte. Während sie noch mit dem Aufbau eines Schuhregals beschäftigt gewesen sei, habe ihre Tochter ständig zu dem jungen Mann hinübergeschaut, der gerade nebenan eingezogen war. Fünf Jahre später, so Jools, habe Poppy in ihm ihre große Liebe gefunden. „Wir freuen uns riesig auf das nächste Kapitel“, schwärmte sie.