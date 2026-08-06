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„Mein Baby-Girl“

Jamie Olivers älteste Tochter Poppy wird heiraten

Society International
06.08.2026 10:33
Jamie Oliver muss sein Baby-Girl loslassen! Seine älteste Tochter Poppy hat sich verlobt und ...
Jamie Oliver muss sein Baby-Girl loslassen! Seine älteste Tochter Poppy hat sich verlobt und wird bald heiraten.(Bild: Krone-Collage/AFP/FABRICE COFFRINI, www.instagram.com/joolsoliver)
Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Von Pamela Fidler-Stolz

Für Jamie Oliver wird aus seinem kleinen Mädchen jetzt eine Braut. Der britische Starkoch muss seine älteste Tochter Poppy Honey bald vor den Traualtar ziehen lassen – und zeigt auf Instagram ganz offen, wie sehr ihn dieser Moment bewegt. 

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Zu den Verlobungsfotos seines „Baby-Girls“ schrieb Jamie Oliver von einem „wunderbaren Moment“. Doch seine wohl tiefsten Vatergefühle verriet ein kleines Detail: Ausgerechnet den Song „Pluto Protector“ legte der Starkoch über die Bilder – ein Lied über die Rolle eines Mannes als großer Beschützer. Schon die erste Zeile geht mitten ins Herz: „The great protector. Is that what I’m supposed to be?„ – „Der große Beschützer. Ist das die Rolle, die ich erfüllen soll?“

Doch nun muss Jamie Oliver sein kleines Mädchen ein Stück weit loslassen.

Familienmoment auf dem roten Teppich: Jamie Oliver posierte 2011 mit Ehefrau Juliette, Tochter ...
Familienmoment auf dem roten Teppich: Jamie Oliver posierte 2011 mit Ehefrau Juliette, Tochter Poppy und Tochter Daisy bei einer Filmpremiere in Los Angeles.(Bild: PPS/www.photopress.at)

Gemeinsam mit ihrem langjährigen Partner Ben beginnt für die 22-jährige Poppy Honey ein neues Kapitel ihres Lebens. Der romantische Antrag krönt eine Liebe, die bereits während ihrer gemeinsamen Studienzeit ihren Anfang nahm.

Mama Jools teilt Video des Liebesglücks
Auch Mama Jools Oliver teilte das Liebesglück ihrer Tochter auf Instagram. Zu einer Reihe von Verlobungsfotos veröffentlichte sie ein herzerwärmendes Video, in dem die angehende Braut mit einem Hochzeitsschleier lachend um die Kücheninsel tanzt.

Dazu schrieb sie voller Stolz: „Das ist wahrscheinlich eines meiner liebsten Videos überhaupt. Unser erstes Baby, Poppy Honey, wird heiraten. Wir sind so aufgeregt, stolz und glücklich.“ An den zukünftigen Schwiegersohn Ben gerichtet ergänzte sie: „Wir alle lieben dich.“

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Der Student von nebenan
Besonders rührend: Jools erinnerte sich daran, wie sie Poppy einst in ihre zweite Studentenwohnung brachte. Während sie noch mit dem Aufbau eines Schuhregals beschäftigt gewesen sei, habe ihre Tochter ständig zu dem jungen Mann hinübergeschaut, der gerade nebenan eingezogen war. Fünf Jahre später, so Jools, habe Poppy in ihm ihre große Liebe gefunden. „Wir freuen uns riesig auf das nächste Kapitel“, schwärmte sie.

Bei so viel Herzklopfen im Hause Oliver steht jetzt schon fest: Die anstehende Hochzeit wird garantiert ein Fest voller großer Emotionen, viel Lachen und natürlich fantastischem Essen.

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