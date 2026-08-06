Starkregen, Sturm: Jetzt Unwetterwarnung für Tirol

Kräftige Gewitter können jedoch auch in anderen Teilen Tirols auftreten, wurde betont. Grund für die mögliche Unwetterlage sei eine Kaltfront, die Tirol aus Nordwesten erreicht und im Laufe des Nachmittags zunehmend aktiv wird. „Sie trifft auf sehr schwüle, feuchte und instabil geschichtete Luftmassen. Dadurch können sich ab den Mittagsstunden rasch kräftige Gewitterzellen entwickeln“, warnte das Land.