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Starkregen, Sturm: Jetzt Unwetterwarnung für Tirol

Tirol
06.08.2026 11:02
Insbesondere für das Tiroler Unterland gilt die Warnung.
Insbesondere für das Tiroler Unterland gilt die Warnung.(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Hubert Rauth
Von Hubert Rauth

Orange Unwetterwarnung für Tirol! Laut Land würden die aktuellen Wettermodelle der GeoSphere Austria ab Donnerstagmittag und dann bis in die Abendstunden hinein eine erhöhte Unwettergefahr prognostizieren. Nach derzeitigem Prognosestand dürften insbesondere die Gebiete von Innsbruck ostwärts betroffen sein. Für das Tiroler Unterland wurde daher die orange Gewitterwarnung ausgegeben.

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Kräftige Gewitter können jedoch auch in anderen Teilen Tirols auftreten, wurde betont. Grund für die mögliche Unwetterlage sei eine Kaltfront, die Tirol aus Nordwesten erreicht und im Laufe des Nachmittags zunehmend aktiv wird. „Sie trifft auf sehr schwüle, feuchte und instabil geschichtete Luftmassen. Dadurch können sich ab den Mittagsstunden rasch kräftige Gewitterzellen entwickeln“, warnte das Land.

Murenabgänge, Überflutungen möglich
Lokal seien intensive Niederschläge mit Mengen von 50 bis 90 Litern pro Quadratmeter möglich. Zudem könnten Sturmböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 80 km/h auftreten. „In kurzer Zeit gefallene große Regenmengen können kleinräumige Überflutungen, Vermurungen, Unterspülungen und Wassereintritte in Gebäude verursachen“, so das Land weiter.

Durch Sturmböen bestehe außerdem Gefahr durch abbrechende Äste, umstürzende Bäume und herumfliegende Gegenstände.

„Wetterentwicklung aufmerksam verfolgen“
„Die aktuellen Prognosen zeigen das Potenzial für lokal sehr intensive Gewitter. Gleichzeitig sind Gewitterlagen immer mit Unsicherheiten verbunden: Innerhalb kurzer Distanzen können die Auswirkungen sehr unterschiedlich ausfallen. Umso wichtiger ist es, die weitere Wetterentwicklung aufmerksam zu verfolgen und Warnungen ernst zu nehmen“, betonte Elmar Rizzoli, Leiter des Tiroler Zentrums für Krisen- und Katastrophenmanagement.

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Lose Gegenstände sollten rechtzeitig gesichert und Aktivitäten im Freien, insbesondere im Bergland und in Gewässernähe, der jeweiligen Situation angepasst werden. „Bei aufziehenden Gewittern gilt es, rasch einen sicheren Ort aufzusuchen und unnötige Risiken zu vermeiden“, so Rizzoli.

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