Überraschung! Zverev muss früh die Koffer packen

French-Open-Sieger Alexander Zverev ist beim Masters-1000-Turnier in Montreal überraschend in der zweiten Runde gescheitert.
Der an Nummer eins gesetzte Deutsche verlor gegen den Niederländer Tallon Griekspoor in drei Sätzen mit 7:6(3), 2:6 und 4:6.
Vorbereitung auf US Open
Beim Turnier in Montreal wollte sich Zverev eigentlich für die US Open warmspielen. Das vierte und letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres beginnt am 30. August in New York.
Anstelle von Zverev bekommt Griekspoor es in der dritten Runde nun mit dem Italiener Matteo Arnaldi zu tun.
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