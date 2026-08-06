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Rückschlag bei Masters

Überraschung! Zverev muss früh die Koffer packen

Tennis
06.08.2026 10:28
Große Enttäuschung bei Alexander Zverev
Große Enttäuschung bei Alexander Zverev(Bild: AP/Graham Hughes)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

French-Open-Sieger Alexander Zverev ist beim Masters-1000-Turnier in Montreal überraschend in der zweiten Runde gescheitert.

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Der an Nummer eins gesetzte Deutsche verlor gegen den Niederländer Tallon Griekspoor in drei Sätzen mit 7:6(3), 2:6 und 4:6.

Vorbereitung auf US Open
Beim Turnier in Montreal wollte sich Zverev eigentlich für die US Open warmspielen. Das vierte und letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres beginnt am 30. August in New York.

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Anstelle von Zverev bekommt Griekspoor es in der dritten Runde nun mit dem Italiener Matteo Arnaldi zu tun.

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