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Brisanter Bericht:

Auch beim Super-League-Projekt war Infantino dabei

Fußball International
06.08.2026 10:51
Nächste Aufregung um FIFA-Boss Gianni Infantino.
Nächste Aufregung um FIFA-Boss Gianni Infantino.(Bild: EPA/ISAAC ESQUIVEL)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Jetzt auch das noch! Ein Bericht des britischen „Guardian“ legt nahe, dass FIFA-Boss Gianni Infantino auch beim gescheiterten, umstrittenen Super-League-Projekt seine Hände im Spiel hatte. Eine mehrjährige Partnerschaft mit der FIFA sei geplant gewesen. 

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Am Ende scheiterte das Super-League-Projekt 2021 krachend. Der Widerstand von Fans, Vereinen und nationalen Verbänden war zu groß. Wie der „Guardian“ nun enthüllt, soll die FIFA unter Führung von Gianni Infantino auch ihre Hände im Spiel gehabt haben.

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Der Präsident habe ohne Absprache mit den Mitgliedsverbänden Gespräche geführt. Dabei sei der Plan entstanden, den Bewerb „FIFA Super League“ zu benennen und eine zwölfjährige Partnerschaft abzuschließen. Auch über die kommerziellen Aktivitäten wurde intensiv gesprochen.

Dem Bericht zufolge sei Infantino über eine Reihe von FIFA-Mitarbeitern umfassend über die Entwicklung des Projekts informiert gewesen. Der „Guardian“ verweist dabei auf ein vorliegendes Term Sheet der FIFA, das den Umfang der Pläne offenlegt. 

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