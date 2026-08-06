Süße Bilder! Ehemaliges ÖSV-Ass im Baby-Glück

Da strahlt er übers ganze Gesicht! Der ehemalige Spitzen-Skirennläufer Roland Leitinger und seine Ehefrau Simone sind nämlich vor wenigen Tagen zum zweiten Mal Eltern geworden. Auf Instagram gibt das Paar süße Einblicke ins Familienleben und verrät auch den Namen.
„Ein weiteres kleines Herz, das unser Zuhause mit Liebe füllt“, schreibt Simone Leitinger auf Instagram. Sie und Ehemann Roland teilen dazu Fotos von sich und dem jüngsten Familienmitglied.
Dabei verraten sie auch das Geschlecht des Kindes. „Willkommen in unserer Familie, Mila“, heißt es neben den Fotos. Der zweijährige Laurenz darf sich also über eine kleine Schwester freuen. Am 2. August hat sie frühmorgens das Licht der Welt erblickt.
Viele Höhen und Tiefen
Aus dem Skizirkus gibt es gleich eine Reihe von Gratulationen und Glückwünschen. Leitinger hatte 2023 seinen Rücktritt erklärt. Zuvor glich seine Karriere einer Achterbahnfahrt.
Neben mehreren Verletzungen, die ihn ein ums andere Mal zurückgeworfen hatten, durfte er sich auch über einige Erfolge freuen. Der Höhepunkt war dabei sicher der Vizeweltmeister-Titel im Riesentorlauf 2017 in St. Moritz.
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