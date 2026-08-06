Linzer Tech-Firma hat Jobabbau fast abgeschlossen

Der in Linz ansässige Technologiekonzern Kontron hat im ersten Halbjahr etwas zugelegt. Der bereinigte Umsatz stieg um 1,1 Prozent auf 737,1 Millionen Euro. Das laufende Restrukturierungsprogramm im Bereich GreenTec, das den Abbau von 500 Stellen vorsieht, soll im dritten Quartal abgeschlossen werden.
Sonderkosten drückten allerdings den Gewinn auf 34,9 Millionen Euro, nach 88,9 Millionen Euro in der Vorjahresperiode, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Der bereinigte operative Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (bereinigtes EBITDA) legte heuer im ersten Halbjahr auf 100,8 Millionen Euro zu, nach 90,9 Millionen Euro im Vergleichszeitraum 2025.
Wie berichtet, baut Kontron wegen der defizitären Umwelttechnologiesparte 500 Stellen ab. Bisher seien bereits 424 Jobs gestrichen oder deren Abbau schon vereinbart worden, heißt es jetzt von den Linzern. Durch das Programm will das Unternehmen jährlich 30 Millionen Euro einsparen. Der Effekt soll ab dem Geschäftsjahr 2027 vollständig sichtbar werden. Insgesamt beschäftigt der Konzern weltweit rund 6500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in mehr als 20 verschiedenen Ländern.
Ausblick bestätigt
Für das Gesamtjahr 2026 rechnet der Kontron-Vorstand weiterhin mit einem im Vergleich zum Vorjahr leicht steigenden Umsatz in Höhe von 1,607 Milliarden Euro, was unter Berücksichtigung der verkauften Geschäftsbereiche einem organischen Wachstum von acht Prozent entspreche. Das bereinigte EBITDA soll ohne die Kosten für den Stellenabbau bei 225 Millionen Euro liegen.
Der größte Aktionär des Technologiekonzerns, die Ennoconn Corporation mit Sitz in Taiwan, hatte zuletzt nach Ablauf eines Pflichtübernahmeangebotes keine Mehrheit an Kontron erreicht. Nach Ende der Annahmefrist wurden der Ennoconn insgesamt etwa 19,5 Prozent der Aktien angedient. Das Kontron-Management hatte zuvor von der Annahme abgeraten. Ennoconn hatte Mitte Juni die 30-Prozent-Schwelle überschritten und ein Pflichtangebot unterbreitet.
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