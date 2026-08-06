Linzer Tech-Firma hat Jobabbau fast abgeschlossen

Wie berichtet, baut Kontron wegen der defizitären Umwelttechnologiesparte 500 Stellen ab. Bisher seien bereits 424 Jobs gestrichen oder deren Abbau schon vereinbart worden, heißt es jetzt von den Linzern. Durch das Programm will das Unternehmen jährlich 30 Millionen Euro einsparen. Der Effekt soll ab dem Geschäftsjahr 2027 vollständig sichtbar werden. Insgesamt beschäftigt der Konzern weltweit rund 6500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in mehr als 20 verschiedenen Ländern.