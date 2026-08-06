Wiener (21) hinterließ Brandspur auf dem Heimweg

Handy an allen Tatorten geortet

Der junge Mann will am 23. Juni aber nur das Außenmobiliar eines Cafés angezündet haben. „Er hat sich auf diesen Videos wiedererkannt“, so sein Verteidiger Ernst Schillhammer. Aufwendige Ermittlungsarbeiten der Polizei und besonders Rufdatenauswertungen konnten ihn diversen Tatorten zuordnen. Zwei Minuten vor der Brandmeldung bei der Feuerwehr befand sich sein Handy stets vor Ort. „Geht da immer irgendjemand hinter ihnen nach und zündet dann Sachen an?“, konfrontiert ihn Richter Gerald Wagner.