„Sehen uns am 15. August“: Ceuta vor neuem Ansturm

Bojen als Barrieren für schwimmende Migranten installiert

Um einen erneuten Massenansturm zu erschweren, installierten die Behörden bereits eine sich 500 Meter ins Meer ziehende, längliche Bojen-Struktur. Der aufblasbare Schwimmkörper wird zwar kaum verhindern können, dass die Menschen die 300 Meter vom marokkanischen Strand zur spanischen Seite hinüberschwimmen. Es ist jedoch ein „Grenzsperrelement“, und der letzte Ansturm wurde vor allem durch das Urteil des Spanischen Obersten Gerichtshofs ausgelöst, der direkte Rückführungen an der Grenze zu Ceuta verbot, sollten die Migranten schwimmend das spanische Territorium erreicht haben, ohne Grenzsperren überwunden zu haben.