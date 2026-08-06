Solidarität  mit Spanien

Und Zustimmung zu diesen Maßnahmen bedeutet zweifellos Zustimmung zu einem der stärksten Pull-Faktoren für die illegale Migration. Für die kriminellen Schlepperorganisationen und für migrationswillige junge Männer aus aller Welt, insbesondere aus Afrika, ist nämlich die Aussicht auf Anerkennung eines Bleiberechts, wenn es ihnen nur irgendwie gelingt, die EU-Grenzen zu überwinden, gewiss das stärkste Motiv.