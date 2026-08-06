Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“-Kommentar

Solidarität  mit Spanien

Kolumnen
06.08.2026 11:00
Analysiert für die „Krone“: Andreas Mölzer
Analysiert für die „Krone“: Andreas Mölzer(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)
Porträt von Andreas Mölzer
Von Andreas Mölzer
0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Da haben nun also die EU-Innenminister mittels einer Videokonferenz getagt, um die jüngsten Ereignisse rund um den Migranten-Ansturm in der spanischen Exklave Ceuta zu besprechen. Und das Ergebnis dieser Tagung war eine Solidaritätserklärung gegenüber Spanien.

EINERSEITS ist es verständlich, dass die EU-Granden Einigkeit demonstrieren wollen, um Zwistigkeiten in Sachen Migrationspolitik möglichst unter der Decke zu halten. Die heftige Schelte seitens der italienischen Premierministerin Meloni gegenüber ihrem spanischen Amtskollegen Sánchez wegen dessen weicher Haltung gegenüber illegalen Migranten ließ ja eher auf große Spannungen schließen.

ANDERERSEITS scheint diese demonstrative Solidarität mit Spanien nun so etwas wie die Zustimmung zu den Maßnahmen der Linksregierung von Pedro Sánchez auszudrücken, die bekanntlich mehr als eine Million illegaler Zuwanderer mit einem Federstrich legalisiert hat.

Lesen Sie auch:
Immer noch befinden sich viele Migranten in der kleinen Exklave Ceuta.
Diskutieren Sie mit!
Migranten in Ceuta: Was kann man unternehmen?
05.08.2026

Und Zustimmung zu diesen Maßnahmen bedeutet zweifellos Zustimmung zu einem der stärksten Pull-Faktoren für die illegale Migration. Für die kriminellen Schlepperorganisationen und für migrationswillige junge Männer aus aller Welt, insbesondere aus Afrika, ist nämlich die Aussicht auf Anerkennung eines Bleiberechts, wenn es ihnen nur irgendwie gelingt, die EU-Grenzen zu überwinden, gewiss das stärkste Motiv.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kolumnen
06.08.2026 11:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Cloud, KI & Daten:
Wem gehört Österreichs digitale Zukunft?
Wut als Strategie?
Warum wir lieber Schuldige suchen als Lösungen
In der Nacht auf Mittwoch ist am Flughafen Leipzig/Halle eine Drohne entdeckt worden. Die ...
Sprengstoff-Alarm
Drohne mit Zünder legt Flughafen Leipzig lahm
Lange OP-Wartezeiten
Ärzte: „Wir betreiben derzeit Krisenmanagement“
Die Löschtrupps am Weg zum betroffenen Teil des Gebäudes in der Muthgasse
Großeinsatz in Wien
Brand in Botschaftsbüro: Drei Personen verletzt
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Erneuter Allzeit-Rekord ++ Hitze noch nicht vorbei
153.274 mal gelesen
Am Donnerstag wird es zwar nicht mehr ganz so heiß, aber die Hitze-Gefahr ist noch nicht ...
Österreich
Das waren die heißesten Orte ++ So geht es weiter
153.169 mal gelesen
Das waren die Hitze-Hotspots des Tages in Österreich. 
Niederösterreich
500 Helfer kämpfen bei Gluthitze gegen Inferno
133.365 mal gelesen
Rund 500 Helfer bekämpfen den Waldbrand im Bezirk Neunkirchen.
Österreich
Erneuter Allzeit-Rekord ++ Hitze noch nicht vorbei
2659 mal kommentiert
Am Donnerstag wird es zwar nicht mehr ganz so heiß, aber die Hitze-Gefahr ist noch nicht ...
Österreich
Das waren die heißesten Orte ++ So geht es weiter
2599 mal kommentiert
Das waren die Hitze-Hotspots des Tages in Österreich. 
Tirol
Prozess um getöteten Kater endet mit Freisprüchen
1348 mal kommentiert
Die vier Angeklagten vor Prozessbeginn: Die Tötung von Kater „Schmotzer“ war ein Fall fürs ...
Mehr Kolumnen
„Krone“-Kommentar
Das böse Spiel mit dem Hunger
„Krone“-Kommentar
Liebe Regierung, das ist jetzt genug heiße Luft!
„Krone“-Kolumne
Wenn die Sprache das Menschliche verliert
„Krone“-Kommentar
Zu heiß! Regierung bildet lieber Arbeitskreis
„Krone“-Kommentar
Von Ceuta in die Luxusvilla
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf