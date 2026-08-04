Taylor Swift nach Hochzeit „glücklicher denn je“

„Wunderschöne“ ruhige Zeit

Die eher ruhige Zeit nach der Hochzeit soll für die Sängerin „wunderschön“ verlaufen sein. Ein Insider verriet gegenüber der „Daily Mail“: „Taylor sagt, sie sei glücklicher als je zuvor, jetzt, wo sie Mrs. Kelce ist, und ihr Eheleben sei bisher einfach wunderschön gewesen. Sie ist eine rundum glückliche Ehefrau, die sich auf die einfachen Dinge im Leben konzentriert.“