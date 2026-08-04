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Backen, kochen, Wein

Taylor Swift nach Hochzeit „glücklicher denn je“

Society International
04.08.2026 15:00
Taylor Swift genießt ihre neues Leben mit Travis Kelce in vollen Zügen und sei „glücklicher denn ...
Taylor Swift genießt ihre neues Leben mit Travis Kelce in vollen Zügen und sei „glücklicher denn je“, heißt es.(Bild: AP/John Locher)
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Von krone.at

Taylor Swift soll sich nach ihrer Hochzeit mit Travis Kelce wie eine „rundum glückliche Ehefrau“ fühlen. Das Paar verbringt die Zeit, bis Kelce wieder zum Training muss mit Kochen, backen und Wein, wird berichtet. 

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Der Popstar heiratete den Tight End der Kansas City Chiefs am 3. Juli im New Yorker Madison Square Garden vor rund 1.000 Gästen. Berichten zufolge genießen die beiden seitdem eine Auszeit, bevor Travis mit der Vorbereitung auf die neue NFL-Saison beginnt.

„Wunderschöne“ ruhige Zeit
Die eher ruhige Zeit nach der Hochzeit soll für die Sängerin „wunderschön“ verlaufen sein. Ein Insider verriet gegenüber der „Daily Mail“: „Taylor sagt, sie sei glücklicher als je zuvor, jetzt, wo sie Mrs. Kelce ist, und ihr Eheleben sei bisher einfach wunderschön gewesen. Sie ist eine rundum glückliche Ehefrau, die sich auf die einfachen Dinge im Leben konzentriert.“

Kelce und Swift genießen ihr junges Eheleben und sollen glücklicher als je zuvor sein.
Kelce und Swift genießen ihr junges Eheleben und sollen glücklicher als je zuvor sein.(Bild: AFP/PATRICK SMITH)

Backen, kochen, Wein
Die Sängerin verbringe ihre Zeit derzeit vor allem damit, gemeinsam mit ihrem Ehemann zu entspannen und zu kochen. Außerdem backe sie viel Brot. „Sie ist inzwischen eine richtig gute Köchin geworden, probiert viele italienische Gerichte aus, lernt nebenbei ein wenig Italienisch und genießt dazu gerne ein Glas Weißwein“, verriet der Insider.

Außerdem genieße die Musikerin die Zeit mit ihren Katzen und Travis‘ Hund. „Sie lieben ihre tierischen Familienmitglieder und genießen das gemeinsame Zuhause. Sie sagt, dass sich alle gut verstehen, weil sie den Hund schon als ganz kleinen Welpen aufgenommen haben und die Katzen ihn sofort akzeptiert haben. Deshalb gibt es keinerlei Streit“, fügte der Insider hinzu.

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Darüber hinaus trainiere das Paar während seiner Auszeit gemeinsam. Auf dem Programm stünden vor allem ausgedehnte Spaziergänge, Schwimmen und Krafttraining. Travis gehe auch seiner Leidenschaft für Golf nach. Zudem behauptete der Insider, Taylor habe handgeschriebene Dankeskarten an alle Hochzeitsgäste verschickt, die dem Paar Geschenke gemacht hätten: „Das war eine liebevolle, altmodische Geste.“

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