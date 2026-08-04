Winterlinde ist das „jüngste“ Naturdenkmal

Baum im Villacher Khevenhüllerpark ist besonders schützenswert. Die Linde ist 120 Jahre alt.
Stolze 120 Jahre alt und 29 Meter hoch: Die Winterlinde im Khevenhüllerpark in der Innenstadt ist Villachs neuestes Naturdenkmal. „Allein in den vergangenen drei Jahren haben wir fünf grüne Riesen in dieses Schutzprogramm aufgenommen“, berichtet Vizebürgermeisterin und Nachhaltigkeitsreferentin Sarah Katholnig.
Die Linde wird, wie alle anderen Bäume im Besitz der Stadt, regelmäßig auf ihre Verkehrssicherheit überprüft. „Unsere Baumdoktoren haben der Winterlinde eine gute Gesundheit bescheinigt. Bereits 2016 wurde eine Kronensicherung eingebaut, um die Bruchsicherheit langfristig zu gewährleisten. Der Baum kann hoffentlich noch vielen Generationen Schatten spenden“, meint Katholnig.
Der älteste Baum in Villachs ist die Sommerlinde beim Dinzlschloss: Dieses Naturdenkmal ist sagenhafte 320 Jahre alt und wird von den Experten der Abteilung Stadtgrün mit viel Know-how und Leidenschaft gepflegt.
Zu den Villacher Naturdenkmälern zählen aber nicht nur Bäume: Auch das Maibachl, das Bösenmoos und der Petschnigteich stehen unter diesem besonderen Schutz. Insgesamt gibt es in der Draustadt 31 Naturdenkmäler.
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