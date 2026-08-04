Winterlinde ist das „jüngste“ Naturdenkmal

Die Linde wird, wie alle anderen Bäume im Besitz der Stadt, regelmäßig auf ihre Verkehrssicherheit überprüft. „Unsere Baumdoktoren haben der Winterlinde eine gute Gesundheit bescheinigt. Bereits 2016 wurde eine Kronensicherung eingebaut, um die Bruchsicherheit langfristig zu gewährleisten. Der Baum kann hoffentlich noch vielen Generationen Schatten spenden“, meint Katholnig.