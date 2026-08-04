WM-Quali geschafft! Formel-1-Routinier auf Abwegen

Zwei statt vier Räder für Valtteri Bottas? Der Formel-1-Routinier hat die Sommerpause in der Königsklasse nicht zum Entspannen genutzt, sondern um sich nebenbei für die Weltmeisterschaften im Gravelbike zu qualifizieren. Eine Teilnahme an der WM ist aufgrund einer Terminkollision aber äußerst unwahrscheinlich ...
Seine Rückkehr in den Formel-1-Zirkus ist für Valtteri Bottas bisher noch nicht nach Plan verlaufen. Der 36-Jährige konnte mit Neu-Rennstall Cadillac bisher keine sportlichen Ausrufezeichen setzen. Dafür nun aber auf zwei Rädern, wie der Finne in einem Post auf Instagram verraten hat.
Denn die Sommerpause in der Königsklasse hat Bottas nicht zum Ausruhen genutzt, sondern ist fleißig in die Pedale getreten. Am vergangenen Wochenende nahm er mit seinem Gravelrad an einem Rennen in Tschechien teil und qualifizierte sich dabei als fünftbester seiner Altersklasse für die WM im Oktober.
Bei WM aber wohl doch nicht dabei
„Während andere auf ihren Booten relaxen ...“ schreibt Bottas anschließend mit einem Augenzwinkern auf Instagram und freut sich über den Erfolg: „Danke für die tolle Unterstützung auf dem harten Kurs gestern. Ich habe es geliebt!“
An der WM in Australien wird der Routinier aber trotzdem nicht teilnehmen können. Denn sie findet Mitte Oktober statt. In jenem Zeitraum gastiert die Formel 1 allerdings in Bahrain und Singapur.
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