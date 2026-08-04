WM-Quali geschafft! Formel-1-Routinier auf Abwegen

Denn die Sommerpause in der Königsklasse hat Bottas nicht zum Ausruhen genutzt, sondern ist fleißig in die Pedale getreten. Am vergangenen Wochenende nahm er mit seinem Gravelrad an einem Rennen in Tschechien teil und qualifizierte sich dabei als fünftbester seiner Altersklasse für die WM im Oktober.