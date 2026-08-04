WAC stellte Rekord ein: „Treten jetzt anders auf!“

Wichtiges Camp in Maria Alm

Auch, weil „Silbi“ mit seinem Staff in der Vorbereitung ganz bewusst und gezielt am Teamspirit gearbeitet hat. „Befehlen kannst du so etwas nicht – aber du kannst immer wieder daraufhinweisen, dass du nur als Team Erfolg haben kannst. In dieser Hinsicht war das Sommer-Camp in Maria Alm ganz wichtig. Jetzt treten die Burschen tatsächlich als Einheit auf, ist jeder bereit für den anderen durchs Feuer zu gehen.“