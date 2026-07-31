Zwei Jahre Ermittlungen, aber viele Fragen offen

Rund 150 Patienten pro Tag behandelt eine Kärntner Kassenärztin. Eine Ex-Mitarbeiterin meinte, da sei es wie im „Vogelhaus“ zugegangen. Trotzdem soll es eine hohe Zahl an Vorsorgeuntersuchungen gegeben haben, die nur auf dem Papier richtig durchgeführt worden seien – für die Staatsanwaltschaft Betrug, für die Angeklagte ein Angebot an ihre Patienten. Die sie übrigens gut zu kennen scheint.