Magische Zeitreise mit Magic in Vienna erleben

Mitspielen & gewinnen

Die „Krone“ bringt Sie zu „Magic in Vienna“mit Thommy Ten & Amélie van Tass am 30. August in der Wiener Staatsoper. Zu gewinnen gibt es 1x2 VIP-Tickets für die Vorstellung um 16 Uhr (Mittel- Logenplätze inklusive Getränkegutschein und Goodie-Bag) sowie 5x Familienloge für 5 Personen für die Vorstellung um19.30 Uhr. Füllen Sie einfach das Teilnahmeformular aus und sichern Sie sich mit etwas Glück einen unvergesslichen Abend voller Staunen, Magie und Unterhaltung.