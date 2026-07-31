Magische Zeitreise mit Magic in Vienna erleben

Weltmeisterliche Mentalmagie trifft auf die faszinierende Geschichte des Wiener Fin de Siècle: Thommy Ten & Amélie van Tass bringen mit „Magic in Vienna“ am 30. August die Wiener Staatsoper zum Staunen. Die Krone verlost exklusive VIP-Tickets und Familienlogen – jetzt mitmachen!
Wenn sich Thommy Ten & Amélie van Tass am 30. August 2026 in der Wiener Staatsoper die Ehre geben, erwartet das Publikum ein Abend voller verblüffender Illusionen, beeindruckender Mentalmagie und mitreißender Unterhaltung. Mit ihrer Erfolgsproduktion „Magic in Vienna“ entführen die mehrfach ausgezeichneten Weltmeister der Mentalmagie ihre Gäste auf eine außergewöhnliche Reise in das Wien des Fin de Siècle.
Inspiriert von den legendären Magiern der Jahrhundertwende lassen Thommy Ten und Amélie van Tass historische Kunststücke in neuem Glanz aufleben und verbinden die faszinierende Geschichte der Wiener Zauberkunst mit modernster Mentalmagie. Das Ergebnis ist eine einzigartige Show mit spektakulären Illusionen, humorvollen Momenten und aktiver Einbindung des Publikums – ein Erlebnis für die ganze Familie.
📅 Sonntag, 30. August 2026, 16:00 Uhr und 19:30 Uhr
📍 Wiener Staatsoper, 1010 Wien
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Mitspielen & gewinnen
Die „Krone“ bringt Sie zu „Magic in Vienna“mit Thommy Ten & Amélie van Tass am 30. August in der Wiener Staatsoper. Zu gewinnen gibt es 1x2 VIP-Tickets für die Vorstellung um 16 Uhr (Mittel- Logenplätze inklusive Getränkegutschein und Goodie-Bag) sowie 5x Familienloge für 5 Personen für die Vorstellung um19.30 Uhr. Füllen Sie einfach das Teilnahmeformular aus und sichern Sie sich mit etwas Glück einen unvergesslichen Abend voller Staunen, Magie und Unterhaltung.