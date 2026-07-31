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Beim Liga-Comeback

Lustenauer Austria will endlich Ried-Fluch brechen

Bundesliga
31.07.2026 18:25
Die Lustenauer Austria will nach dem erforlgreichen Cup-Auftakt auch beim Bundesliga-Comeback ...
Die Lustenauer Austria will nach dem erforlgreichen Cup-Auftakt auch beim Bundesliga-Comeback gegen die SV Ried feiern.(Bild: GEPA)
Porträt von Dietmar Hofer
Von Dietmar Hofer

Ausgerechnet gegen die SV Ried feiert die Austria am Sonntag (17) ihr Bundesliga-Comeback. Seit 16 Spielen hält der Fluch gegen die Innviertler bereits an, den letzten vollen Erfolg gab es am 1. Oktober 2004 mit einem 3:0-Sieg im Reichshofstadion. Seitdem setzte es sieben Niederlagen und neunmal ein Remis. 

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So lange blieben die Wikinger noch nie gegen eine Mannschaft ungeschlagen. Beim bisher letzten 1:1 gegeneinander im April 2025 in der 2. Liga standen neun Spieler im Kader, die jetzt noch für Ried kicken. Bei Lustenau sind es mit Domenik Schierl, Matthias Maak, Fabian Gmeiner und Pius Grabher nur die vier.

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Statistik mit klarer Tendenz
Geht es nach der jüngsten Statistik, scheint ein Unentschieden zum Auftakt am realistischsten. Denn in den letzten fünf direkten Begegnungen teilte man sich jedes Mal die Punkte. Dafür spricht auch, dass Ried in den letzten sieben Spielen gegen den jeweiligen Aufsteiger gleich sechsmal Unentschieden spielte. Die Innviertler sind jedoch mit einem spektakulären 5:1-Sieg im ÖFB-Cup gegen den FC Dornbirn in die Saison gestartet.

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