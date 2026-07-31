Lustenauer Austria will endlich Ried-Fluch brechen

Statistik mit klarer Tendenz

Geht es nach der jüngsten Statistik, scheint ein Unentschieden zum Auftakt am realistischsten. Denn in den letzten fünf direkten Begegnungen teilte man sich jedes Mal die Punkte. Dafür spricht auch, dass Ried in den letzten sieben Spielen gegen den jeweiligen Aufsteiger gleich sechsmal Unentschieden spielte. Die Innviertler sind jedoch mit einem spektakulären 5:1-Sieg im ÖFB-Cup gegen den FC Dornbirn in die Saison gestartet.