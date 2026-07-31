Geförderter Europa-Verein plötzlich insolvent

Mehr als 70 Jahre lang warb der Bund Europäischer Jugend für ein vereintes Europa. Er veranstaltete Workshops an Schulen, gründete Europa-Clubs und wurde für seine Projekte sogar dreimal mit dem Europa-Staatspreis ausgezeichnet. Nun ist der traditionsreiche Verein selbst Geschichte. Das 100 m² große Büro ist geschlossen, die einzige Mitarbeiterin hat gekündigt. Übrig bleiben nur rund 100.000 Euro Schulden und ein Insolvenzverfahren. Die Gläubiger werden nach Einschätzung des Insolvenzverwalters keinen Cent davon wiedersehen.