Geförderter Europa-Verein plötzlich insolvent

Hunderttausende Euro Förderung, über 81.000 gemeldete Mitglieder – und plötzlich kein Geld mehr: Der Bund Europäischer Jugend ist pleite. Warum es so weit kommen konnte.
Mehr als 70 Jahre lang warb der Bund Europäischer Jugend für ein vereintes Europa. Er veranstaltete Workshops an Schulen, gründete Europa-Clubs und wurde für seine Projekte sogar dreimal mit dem Europa-Staatspreis ausgezeichnet. Nun ist der traditionsreiche Verein selbst Geschichte. Das 100 m² große Büro ist geschlossen, die einzige Mitarbeiterin hat gekündigt. Übrig bleiben nur rund 100.000 Euro Schulden und ein Insolvenzverfahren. Die Gläubiger werden nach Einschätzung des Insolvenzverwalters keinen Cent davon wiedersehen.
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