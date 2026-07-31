Hacker-Termin: Plötzlich geht es um Leben und Tod

Bei einem Besuch von Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) in einem Ärztezentrum zeigt sich das Leben von der ernsten Seite. Auf einmal muss die Rettung ausrücken.
Für unsere „Krone“-Serie begleiten wir Politiker aller Couleur zu Betriebsbesuchen und/oder laden sie zu Interviews. Dieses Mal waren wir mit Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) in einem Ärztezentrum. Unsere Reportage zu einem nicht alltäglichen Termin, denn plötzlich benötigt ein Patient lebensnotwendige Hilfe.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.