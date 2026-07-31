Hacker-Termin: Plötzlich geht es um Leben und Tod

Für unsere „Krone“-Serie begleiten wir Politiker aller Couleur zu Betriebsbesuchen und/oder laden sie zu Interviews. Dieses Mal waren wir mit Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) in einem Ärztezentrum. Unsere Reportage zu einem nicht alltäglichen Termin, denn plötzlich benötigt ein Patient lebensnotwendige Hilfe.