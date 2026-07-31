Jetzt will FIFA in Studie eine 64er-WM ausloten!

Mehrwert nachhaltig?

„Die abschließende Empfehlung sollte nicht nur aufzeigen, ob ein Turnier mit 64 Mannschaften einen Mehrwert generieren kann, sondern auch, ob dieser Mehrwert nachhaltig ist“, heißt es in dem Dokument laut Reuters-Angaben. Abgeschlossen werden soll die Analyse demnach bis 11. September. Die WM 2030 wird von Spanien, Portugal und Marokko veranstaltet, drei Partien werden in Argentinien, Paraguay und Uruguay ausgetragen. Uruguay veranstaltete 1930 die erste WM.