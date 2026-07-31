Kirchenmitarbeiter soll Schüler missbraucht haben

„Der Schutz und die Rechte der Opfer von Missbrauch stehen an erster Stelle. Ich vertraue darauf, dass die zuständigen Stellen in Kroatien und im Vatikan die Verfahrensregeln des Apostolischen Schreibens ‘Vos estis lux mundi‘ von Papst Franziskus in diesem Sinn konsequent anwenden“, sagte Schönborn. Dieses Schreiben aus dem Jahr 2019 regelt unter anderem die Aufsichts- und Rechenschaftspflicht von Bischöfen und Ordensoberen im Umgang mit Verdachtsfällen von (sexuellem) Missbrauch.