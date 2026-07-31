Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Opfer jetzt in Wien

Kirchenmitarbeiter soll Schüler missbraucht haben

Wien
31.07.2026 18:54
Einem kroatischen Kirchenmitarbeiter wird vorgeworfen, einen Schüler ungefähr zehn Jahre lang ...
Einem kroatischen Kirchenmitarbeiter wird vorgeworfen, einen Schüler ungefähr zehn Jahre lang sexuell missbraucht zu haben (Symbolbild).(Bild: P. Huber)
Porträt von krone.at
Von krone.at

In Kroatien soll ein hochrangiger kirchlicher Mitarbeiter einen Schüler etwa zehn Jahre lang sexuell missbraucht haben. Die ersten Übergriffe haben sich laut der Zeitung „Dnevnik“ Anfang der 2000er-Jahre ereignet, als der Betroffene eine kirchliche Schule in Zagreb besuchte. Inzwischen übersiedelte das mutmaßliche Missbrauchsopfer nach Wien.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Als Seminarist und Theologiestudent sei der junge Mann in eine schwere Persönlichkeitskrise geraten, mit posttraumatischen Belastungsstörungen, berichtete die Zeitung. Er setzte sein Theologiestudium schließlich in Wien fort und wurde für einige Zeit in das Wiener Priesterseminar aufgenommen. Dort wandte sich der junge Mann an den damaligen Erzbischof, Kardinal Christoph Schönborn. Dieser informierte wiederum die zuständigen Stellen im Vatikan.

Der Beschuldigte soll damals ein hochrangiger kirchlicher Mitarbeiter in Zagreb gewesen sein und heute immer noch eine leitende Position in einer Einrichtung der kroatischen Bischofskonferenz bekleiden. Der Fall, der etwa zehn Jahre gedauert haben soll, wurde laut der Zeitung von den zuständigen Verantwortlichen in der Kirche vertuscht.

Lesen Sie auch:
Missbrauchsfälle in aller Welt wurden an den Vatikan gemeldet. Dort sollten die Fallakten aber ...
Brisanter Bericht
Missbrauchsfälle: Akten verschwanden im Vatikan
19.03.2026

„Der Schutz und die Rechte der Opfer von Missbrauch stehen an erster Stelle. Ich vertraue darauf, dass die zuständigen Stellen in Kroatien und im Vatikan die Verfahrensregeln des Apostolischen Schreibens ‘Vos estis lux mundi‘ von Papst Franziskus in diesem Sinn konsequent anwenden“, sagte Schönborn. Dieses Schreiben aus dem Jahr 2019 regelt unter anderem die Aufsichts- und Rechenschaftspflicht von Bischöfen und Ordensoberen im Umgang mit Verdachtsfällen von (sexuellem) Missbrauch.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wien
31.07.2026 18:54
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
KroatienZagrebWien
Vatikan
ÜbergriffSchülerSchule
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien 01. Innere Stadt
24° / 38°
Symbol wolkenlos
Wien 11. Simmering
23° / 38°
Symbol wolkenlos
Wien 14. Penzing
24° / 38°
Symbol wolkenlos
Wien 19. Döbling
22° / 38°
Symbol wolkenlos
Wien 21. Floridsdorf
21° / 39°
Symbol wolkenlos

krone.tv

Feuerhölle in Spanien
„Diese Bilder bekommt man nicht mehr aus dem Kopf“
Wer ist schneller?
Test bei Sommertour
Döner oder ID Austria holen: Was geht schneller?
Ein Großbrand in einem russischen Einkaufszentrum löste eine Explosionsserie aus.
Ungewolltes Feuerwerk
Brand in Einkaufszentrum löst Explosionsserie aus
Polizisten kümmern sich nach der Schießerei um einen Mann.
Panik in Seattle
Schüsse bei Festival: Mindestens drei Tote
Abdul B. (kleines Bild) verübte mit einem weißen Transporter den Anschlag auf die Berliner ...
Kein Einzeltäter?
Berlin-Anschlag: Verdächtiger identifiziert
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
60.000 überrannten Ceuta, jetzt beginnt Rückreise
133.766 mal gelesen
60.000 Menschen überrannten die spanische Exklave Ceuta, inzwischen haben viele schon wieder die ...
Außenpolitik
Österreicher löst Eklat im UNO-Sicherheitsrat aus
128.910 mal gelesen
Menschenrechtler Volker Türk ist in den USA ein Feindbild.
Medien
„Es ist uns unangenehm“: Grafikpanne in „ZiB 1“
90.061 mal gelesen
Eine Panne beschäftigte am Donnerstagabend vor allem die Techniker hinter der Sendung „ZIB 1“. ...
Außenpolitik
60.000 überrannten Ceuta, jetzt beginnt Rückreise
3437 mal kommentiert
60.000 Menschen überrannten die spanische Exklave Ceuta, inzwischen haben viele schon wieder die ...
Außenpolitik
Italien will Spanien aus Schengen-Raum werfen
1117 mal kommentiert
Der Ansturm auf die Hafenstadt sorgte für einen Ausnahmezustand in Ceuta.
Wirtschaft
Hunderte Bankomaten zahlen weniger Geld aus
966 mal kommentiert
Die etwaigen Limits von manchen Bankomatbetreibern haben keinen Einfluss auf die Abhebegrenze ...
Mehr Wien
Opfer jetzt in Wien
Kirchenmitarbeiter soll Schüler missbraucht haben
Krone Plus Logo
Stadtrat bei Ärzten
Hacker-Termin: Plötzlich geht es um Leben und Tod
Mitspielen & Gewinnen
Magische Zeitreise mit Magic in Vienna erleben
Krone Plus Logo
„Völlig überzogen“
Kein Maulkorb in Öffi-Station: 183 Euro Bußgeld
In Wien verurteilt
Syrischer „Foltergeneral“ offenbar untergetaucht
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf