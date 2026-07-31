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„Krone“-Bericht half

Katze 10 Kilometer von zu Hause entfernt gefunden

Oberösterreich
31.07.2026 18:00
Die beiden wieder aufgetauchten Kätzchen in Dietach.
Die beiden wieder aufgetauchten Kätzchen in Dietach.(Bild: zVg)
Porträt von Markus Schütz
Von Markus Schütz

Gute Nachrichten gibt es nach dem „Krone“-Bericht über vier verschwundene und mutmaßlich gestohlene Kätzchen von einem Bauernhof im oberösterreichischen Dietach. Zwei der Baby-Stubentiger sind mittlerweile wieder aufgetaucht und wohlauf beim Besitzer. 

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Eines davon – das weiße mit dem schwarzen Streifen am Kopf (siehe Bild oben) – war mehr als zehn Kilometer entfernt und jenseits des Ennsflusses in St. Ulrich bei Steyr gefunden worden. „Von alleine kann es dort nicht hingekommen sein. Und es war niemand zu Besuch, bei dem das Kätzchen ins Auto hätte einsteigen können“, sagt der Pensionist, von dessen etwas abgelegenem Bauernhof an zwei Tagen jeweils zwei elf Wochen alte Katzenbabys verschwunden waren.

Geschwister noch verschwunden
Er ist sicher, dass die Tiere absichtlich mitgenommen worden waren. Denn inzwischen werden auch „Bauernkatzerln“ um gutes Geld angeboten, weil es seit der Kastrationspflicht weniger Nachwuchs gibt, der meist verschenkt wurde.

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„Wenige Stunden nach dem Bericht in der ,Krone‘ war dann auch wie zufällig ein zweites Kätzchen wieder da“, sagt der Dietacher. Er glaubt, dass dem Dieb „die Sache zu heiß“ wurde, weil er die Kätzchen jetzt nicht mehr so einfach zum Verkauf anbieten konnte. Wo die Geschwister der zurückgekehrten Kitten geblieben sind, ist aber weiterhin unklar.

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