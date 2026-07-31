Katze 10 Kilometer von zu Hause entfernt gefunden

Eines davon – das weiße mit dem schwarzen Streifen am Kopf (siehe Bild oben) – war mehr als zehn Kilometer entfernt und jenseits des Ennsflusses in St. Ulrich bei Steyr gefunden worden. „Von alleine kann es dort nicht hingekommen sein. Und es war niemand zu Besuch, bei dem das Kätzchen ins Auto hätte einsteigen können“, sagt der Pensionist, von dessen etwas abgelegenem Bauernhof an zwei Tagen jeweils zwei elf Wochen alte Katzenbabys verschwunden waren.