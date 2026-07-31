Kinski und Wenders beenden Streit über Nacktszene

Laut eigenen Angaben hatte die Schauspielerin den 80-jährigen Regisseur seit Jahren gebeten, die etwa zwei Minuten lange Szene zu entfernen. Sie hatte sich auch einen Anwalt genommen, der formale juristische Schritte gegen Wenders angekündigt hatte. Dieser hatte im Mai beim Deutschen Filmpreis gesagt, er würde die Szene „heute nie mehr so machen“. Seinem damaligen jungen Ich könne er aber keinen Vorwurf machen. Er habe einen Film in seiner Zeit gemacht. Doch es ergebe sich die Frage für Filmschaffende, wie man mit Filmerbe umgehen solle.