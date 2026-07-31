Mordanklage nach 21 Jahren: „Fehler der Polizei“

Das dargestellte Tatgeschehen sei in ihren Augen „absurd und unbewiesen“. „Laut Anklage soll unser Mandant dem Opfer nach einer Partynacht mit Freunden gefolgt sein und sie getötet haben. Doch es gibt Zeugen, die die junge Frau alleine in der Nähe des Tatortes gesehen haben. Ein Zeuge, der erst heuer aufgetaucht ist, hat nahe dem Tatort einen Streit zwischen einem Mann und einer Person, die in den Büschen war, gesehen. Und: Eine Ohrenzeugin, die neben dem Tatort wohnte, sagte aus, zeitnah zum Tatzeitpunkt einen Streit zwischen einer jungen Frau und einem Mann mit ausländischem Akzent gehört zu haben“, so Kapferer.