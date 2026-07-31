Achtfach-Jackpot: Weiter Rätsel um den Glücklichen

Bereits vor zwei Wochen wurde der erste Achtfachjackpot in Österreichs 40-jähriger Lotto-Geschichte von einem Spieler oder einer Spielerin aus der Steiermark geknackt. Doch noch liegt der Gewinn auf Eis – der Gewinner oder die Gewinnerin hat sich noch nicht gemeldet.
Vor zwei Wochen wurde ein Spieler oder eine Spielerin aus der Steiermark zum Multimillionär – theoretisch. „Gemeldet hat er oder sie sich noch immer nicht“, sagt Lotterien-Sprecher Günther Engelhart am Freitag auf Nachfrage der „Steirerkrone“.
Was ist vom Gewinner bisher bekannt? „Gespielt wurden sechs Quicktipps, und zwar am Freitag, dem 17. Juli, für zwei Runden. Im sechsten Tipp war der Gewinn. Mehr wissen wir auch nicht.“ Engelhart weiß aber aus der Vergangenheit, dass es „fallweise schon mehrere Wochen gedauert hat, bis sich ein Gewinner gemeldet hat“. Vor allem im Sommer, in der Urlaubszeit.
Üblich sei es aber, dass sich Gewinner „innerhalb der ersten zehn Tage melden. Gelegentlich lassen sie sich aber auch bewusst länger Zeit, um den ersten Hype und die erste Euphorie vorübergehen zu lassen.“ Dass ein so großer Gewinn gar nicht abgeholt wird, sei eine Seltenheit, aber: „Es ist schon vorgekommen. Details dürfen wir da aber nicht nennen.“
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