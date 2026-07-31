Achtfach-Jackpot: Weiter Rätsel um den Glücklichen

Was ist vom Gewinner bisher bekannt? „Gespielt wurden sechs Quicktipps, und zwar am Freitag, dem 17. Juli, für zwei Runden. Im sechsten Tipp war der Gewinn. Mehr wissen wir auch nicht.“ Engelhart weiß aber aus der Vergangenheit, dass es „fallweise schon mehrere Wochen gedauert hat, bis sich ein Gewinner gemeldet hat“. Vor allem im Sommer, in der Urlaubszeit.