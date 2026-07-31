Chelseas Dopingsünder darf doch wieder spielen

Technische Vorgaben geändert

Nach einer vorläufigen Sperre und einer Anklage durch die FA hatte eine unabhängige Disziplinarkommission Anfang dieses Jahres eine vierjährige Dopingsperre verhängt. Dagegen legte der Profi Berufung beim Internationalen Sportgerichtshof CAS ein. Nach Verbandsangaben wurden die technischen Vorgaben der WADA für den Nachweis von Meldonium inzwischen geändert.