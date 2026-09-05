Junge Wortakrobaten kämpfen um den Meistertitel

Im „Zoo Club“ in Klagenfurt liegt Nervosität in der Luft. Junge Dichterinnen und Dichter gehen ihre Texte noch einmal durch und das Publikum wartet gespannt – dann geht es los: Wortkombinationen verweben sich zu rhythmischen Rappassagen und persönliche Erlebnisse brechen in emotionsgeladenen Monologen aus den Teilnehmern heraus.