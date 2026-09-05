Biber: „Der Abschuss ist der allerletzte Ausweg“

Da war er – und ist schon wieder weg. Alles, was man gehört hat, war ein Platschen. „Gerade hat er mit der Kelle auf die Wasseroberfläche geklatscht“, sagt Alexa Bökenbrink. Sie steht in der Nähe der aktuell wahrscheinlich größten Biberburg der Steiermark in einem Hochwasser-Rückhaltebecken in Raaba-Grambach – zwei Meter hoch, vier Meter breit. „So warnt er den Eindringling, aber er kann auch fauchen. Er sagt damit: Ich bin hier, bitte hau ab.“