Biber: „Der Abschuss ist der allerletzte Ausweg“

Eine neue Verordnung erlaubt seit 1. September in der Steiermark den Abschuss von 84 Bibern im Jahr. Erste Anträge liegen schon auf dem Tisch. Trotzdem sehen Experten des Landes die Art nicht gefährdet – im Gegenteil, sie breitet sich laufend weiter aus. Ein Besuch bei der Biberburg.
Da war er – und ist schon wieder weg. Alles, was man gehört hat, war ein Platschen. „Gerade hat er mit der Kelle auf die Wasseroberfläche geklatscht“, sagt Alexa Bökenbrink. Sie steht in der Nähe der aktuell wahrscheinlich größten Biberburg der Steiermark in einem Hochwasser-Rückhaltebecken in Raaba-Grambach – zwei Meter hoch, vier Meter breit. „So warnt er den Eindringling, aber er kann auch fauchen. Er sagt damit: Ich bin hier, bitte hau ab.“
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