14 neue Ratgeber für Ihre seelische Gesundheit

Was bei Depressionen und Burnout im Kopf passiert – mvg

Warum wird aus Erschöpfung eine Erkrankung – und was passiert dabei eigentlich im Gehirn? Psychiater und Neurowissenschaftler Manfred Spitzer erklärt kompakt, wie Depressionen und Burnout entstehen, woran sie erkannt werden können und welche Auswirkungen sie auf Denken und Verhalten haben. Dabei geht es auch um Symptome wie Schlafstörungen, Erschöpfung und anhaltende Traurigkeit, die von Betroffenen mitunter lange nicht als Zeichen einer Erkrankung erkannt werden. Spitzer gibt Einblick in Erkenntnisse aus Psychiatrie und Neurowissenschaft und stellt erste Möglichkeiten der Behandlung und Bewältigung vor. Das Ganze bleibt mit nur 80 Seiten bewusst kompakt und soll komplexe medizinische Zusammenhänge auch für Laien verständlich machen. HIER geht‘s zum Buch!

Das weibliche Gehirn – rororo/Rowohlt

Warum erkranken Frauen häufiger an Migräne und Depressionen und etwa doppelt so häufig an Alzheimer wie Männer? Neurowissenschaftlerin und Ärztin Lisa Mosconi rückt ein Organ ins Zentrum, das in der Medizin lange erstaunlich wenig geschlechtsspezifisch untersucht wurde: das weibliche Gehirn. Sie erklärt Unterschiede im Hirnstoffwechsel und zeigt, welche Rolle Hormone, Ernährung, Stress und Schlaf für die Gehirngesundheit von Frauen spielen. Dabei geht es nicht nur darum, Risiken zu verstehen, sondern vor allem darum, was Frauen selbst für ihre langfristige körperliche und geistige Gesundheit machen können. Ein wissenschaftlich orientierter Ratgeber mit einem klaren Schwerpunkt auf Prävention. HIER geht‘s zum Buch!