Alpine wittert Verschwörung, McLaren kontert

„Hat sich wie ein Chefankläger verhalten“

Ganz gerecht sei das Verfahren allerdings nicht abgelaufen, so Briatore. „Wir haben das Urteil akzeptiert, aber es war sehr komisch. Es gab vier Richter in diesem Panel. Einer davon hat sich wie ein Chefankläger verhalten. Das Problem ist, dass er eine starke Verbindung zu McLaren hat. Wir haben hier ein schönes Bild von diesem jungen Mann bei einer McLaren-Veranstaltung aus dem Jahr 2018 in Beverly Hills für eine Stiftung. McLaren hat da zwei oder drei Autos gespendet. Daher war es recht unfair mit dieser Verbindung, dass er uns dann auch angeklagt hat“, beschwerte sich der Italiener auf der Pressekonferenz der Teamchefs im Rahmen des Gran Prix in Monza.