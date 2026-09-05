Teammanagerin zog sich für den „Playboy“ aus

13.000 Einwohner, keinen Bahnhof, ein Stadion für 10.000 Fans, ein österreichischer Super-Torhüter. Willkommen beim SV Elversberg! Der deutsche Bundesliga-Aufsteiger, der zum Auftakt sensationell Leverkusen schlug, ist eine erfrischende Anti-These zum Kommerz des Fußballs. Alle leben hier für den Sport. Die Teammanagerin gewann einst die Champions League und war auch schon im „Playboy“.