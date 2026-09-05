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Wie Rakete abgehoben

Teammanagerin zog sich für den „Playboy“ aus

Fußball International
05.09.2026 06:30
Aufsteiger Elversberg jubelte in der ersten Runde über einen 3:2-Heimsieg gegen Leverkusen. ...
Aufsteiger Elversberg jubelte in der ersten Runde über einen 3:2-Heimsieg gegen Leverkusen. Samstag gastiert die Mannschaft des österreichischen Torhüters Nicolas Kristof in Mönchengladbach.(Bild: EPA/RONALD WITTEK)
Porträt von Matthias Mödl
Von Matthias Mödl

13.000 Einwohner, keinen Bahnhof, ein Stadion für 10.000 Fans, ein österreichischer Super-Torhüter. Willkommen beim SV Elversberg! Der deutsche Bundesliga-Aufsteiger, der zum Auftakt sensationell Leverkusen schlug, ist eine erfrischende Anti-These zum Kommerz des Fußballs. Alle leben hier für den Sport. Die Teammanagerin gewann einst die Champions League und war auch schon im „Playboy“.

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„Mit dem Bundesliga-Aufstieg haben wir die Mondlandung schon geschafft. Jetzt den Klassenerhalt zu schaffen, wäre wie die Reise zum Mars.“ Und Elversberg, kleinster Planet des deutschen Bundesliga-Universums, hob zum Auftakt der Saison gleich ab wie eine Rakete – 3:2 gegen Leverkusen. Die Raumstation, die derzeit 10.000 Fans fassende Ursapharm-Arena, bebte.

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